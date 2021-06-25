Нейросеть

$14000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок649 просмотров

Разработать сайт с нейросетью,тз скину кандидатам

4 года назад
meni77
Андрей 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Михаил
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Елена
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
69 отзывов
4 года назад
#1
Сайты «под ключ»
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
23 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 минут назад
61 отзыв
4 года назад
Михаил
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Кирилл
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Куат
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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