Всем привет!

Ищу кодера, который любит Ларавель :)

Вёрстка готова.

Сайт - витрина подарков с фильтром и заказом через форму обратной связи.

Весь функционал типичен для магазина, но без ЛК.

Покупатель накидывает себе товары в корзину и отправляет заявку менеджеру.

Спасибо за внимание! Буду рад сотрудничеству