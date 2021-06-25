Требуется разработать адаптивный сайт на Laravel с базовым функционалом интернет-магазина, включая оплату через wayforpay, регистрацию и личный кабинет. Также необходима SEO-оптимизация. Укажите примерный бюджет на выполнение задачи.
Сайт на Ларавель
Всем привет!
Ищу кодера, который любит Ларавель :)
Вёрстка готова.
Сайт - витрина подарков с фильтром и заказом через форму обратной связи.
Весь функционал типичен для магазина, но без ЛК.
Покупатель накидывает себе товары в корзину и отправляет заявку менеджеру.
Спасибо за внимание! Буду рад сотрудничеству
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