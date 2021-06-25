Сайт на Ларавель

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок2952 просмотра

Всем привет!

Ищу кодера, который любит Ларавель :)

Вёрстка готова.

Сайт - витрина подарков с фильтром и заказом через форму обратной связи.

Весь функционал типичен для магазина, но без ЛК.

Покупатель накидывает себе товары в корзину и отправляет заявку менеджеру.

Спасибо за внимание! Буду рад сотрудничеству

Laravel
4 года назад
misterby
Денис 
39 лет
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Заявки фрилансеров

Леван
 
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Артём
 
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#1
Сайты «под ключ»
Андрей
 
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