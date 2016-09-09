Перенести сайт с webasyst 309 на новый.

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка138 просмотров
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Перенести сайт с webasyst 309 на новый.

7 лет назад
igor02300230
51 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Kovalsky
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Заказ выполнен вполне грамотно и быстро. Я получил на выходе именно то, что хотел. По качеству работы, срокам и коммуникации - 5 баллов. Рекомендую.
Толковый заказчик. Присутствует понимание поставленной задачи. Оплата в срок. Рекомендую.
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