Адаптивная верстка таблицы расписания. Wordpress

Расписание на странице beturbo_kz_schedule2

не отображается на мобильных

устройствах.Условия:

1) На портативных устройствах (компьютеры, ноутбуки) страница должна

отображаться как есть. То есть, тут ничего не меняем.

2) На мобильных устройствах элементы как шапка сайта, футер и т.д. не должны

слететь.

3) Расписание будет работать так: Выбираем день недели, раскрывается

небольшая таблица с программами. Пустые ячейки не отображаются.

Например: в понедельник в 7:00 никаких программ нет, значит это ячейка не

отображается на мобильных, а таблица начинается сразу с 7:30 Sculpt

.

4) При этом выбор категории: силовые, аэробные и т.д. должны работать. Но при

этом, не показывать пустые ячейки. (Например, на компьютерах при выборе

силовых программ, нам показывается вся таблица, включая пустых ячеек, на

мобильных так неудобно будет)

Далее , для объективной оценки сделала 2 вида прототипа.

Прототипы во вложении. Прошу указать срок и стоимость. Сайт на Wordpress/