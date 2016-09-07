Натянуть простую верстку на ModX

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок146 просмотров
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Есть готовая верстка сайта, необходимо натянуть ее на Modx.

MODX
7 лет назад
roman_yakovetz
Роман 
29 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$10
3 дня
Отличный исполнитель, заказ был выполнен очень быстро, общением доволен. Рекомендую!
Отличный заказчик. Оплата вовремя, коммуникация и постановка задачи на высоте.