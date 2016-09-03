Хак для DLE предпросмотр трейлеров

Нужно сделать хак для предпросмотра трейлеров в краткой новости.

Подробней:

- трейлер выводиться в модальном окне;

- кнопка перехода в модальном окне на саму новость с фильмом;

- нужна возможность использовать в модальном окне трейлеры из кинопоиска и ролики из Youtube (для случая если нет трейлера на КП). Желательно для этого использовать уже имеющееся доп. поле для трейлера.

- сделать автостарт для видео при открытии окна. Для youtube легко делается, если это возможно для видео из КП, тоже сделать;

- стили самой кнопки предпросмотра трейлера в краткой новости не нужно настраивать, просто вывести ее там любым подходящим значком из fontawesome, потом сам подправлю верстку.

В модальном окне:

- Сделать внизу под видео блок вывода описания через из {full-story } или {full-story limit=""}. Насчет стилей можно не заморачиватсья, сам все скорректирую потом.

- Сделать возможным вывод доп. полей, например через стандартный теги [xfgiven_] [xfvalue_] [/xfgiven_].

По реализации:

- Наверное целесообразно сделать подгрузку нужной инфы через ajax из файла-шаблона, который можно будет в дальнейшем самостоятельно править.