Хак для DLE предпросмотр трейлеров

Расписание на странице beturbo_kz_schedule2 не отображается на мобильных устройствах.Условия: 1) На портативных устройствах (компьютеры, ноутбуки) страница должна отображаться как есть. То есть, тут ничего не меняем. 2) На мобильных устройствах элементы как шапка сайта, футер и т.д. не должны слететь. 3) Расписание ...
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Нужно сделать хак для предпросмотра трейлеров в краткой новости.
Подробней:
- трейлер выводиться в модальном окне;
- кнопка перехода в модальном окне на саму новость с фильмом;
- нужна возможность использовать в модальном окне трейлеры из кинопоиска и ролики из Youtube (для случая если нет трейлера на КП). Желательно для этого использовать уже имеющееся доп. поле для трейлера.
- сделать автостарт для видео при открытии окна. Для youtube легко делается, если это возможно для видео из КП, тоже сделать;
- стили самой кнопки предпросмотра трейлера в краткой новости не нужно настраивать, просто вывести ее там любым подходящим значком из fontawesome, потом сам подправлю верстку.
В модальном окне:
- Сделать внизу под видео блок вывода описания через из {full-story } или {full-story limit=""}. Насчет стилей можно не заморачиватсья, сам все скорректирую потом.
- Сделать возможным вывод доп. полей, например через стандартный теги [xfgiven_] [xfvalue_] [/xfgiven_].
По реализации:
- Наверное целесообразно сделать подгрузку нужной инфы через ajax из файла-шаблона, который можно будет в дальнейшем самостоятельно править.
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