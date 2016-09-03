Хак для DLE предпросмотр трейлеров

$5
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки239 просмотров
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Нужно сделать хак для предпросмотра трейлеров в краткой новости.

Подробней:

- трейлер выводиться в модальном окне;

- кнопка перехода в модальном окне на саму новость с фильмом;

- нужна возможность использовать в модальном окне трейлеры из кинопоиска и ролики из Youtube (для случая если нет трейлера на КП). Желательно для этого использовать уже имеющееся доп. поле для трейлера. 

- сделать автостарт для видео при открытии окна. Для youtube легко делается, если это возможно для видео из КП, тоже сделать;

- стили самой кнопки предпросмотра трейлера в краткой новости не нужно настраивать, просто вывести ее там любым подходящим  значком из fontawesome, потом сам подправлю верстку.

В модальном окне:

- Сделать внизу под видео блок вывода описания через из {full-story } или {full-story limit=""}.  Насчет стилей можно не заморачиватсья, сам все скорректирую потом. 

- Сделать возможным вывод доп. полей, например через стандартный теги [xfgiven_] [xfvalue_] [/xfgiven_].

По реализации:

- Наверное целесообразно сделать подгрузку нужной инфы через ajax из файла-шаблона, который можно будет в дальнейшем самостоятельно править.

7 лет назад
templatelab
38 летУкраина
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Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LazyDev
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
20 отзывов(-2)
7 лет назад
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