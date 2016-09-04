Интеграция вёрстки на CODEIGNITER

Здравствуйте. Есть интернет-магазин на joomla. При добавлении в корзину двух разных товаров в верхнем окне отображаются две одинаковые картинки, а не разные фотографии двух товаров. Работы на 5 минут для мастера. Жду предложений только от тех, кто ...