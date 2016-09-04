Интеграция вёрстки на CODEIGNITER

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки150 просмотров
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Вёрстка готова, нужен специалист CODEIGNITER 1 день = 10000 рублей 

2 странички – главная + одна внутренняя 

Работа с SVG схемами 

Школьники и кидалы не пишите, буду работать только с опытными людьми с отзывами 

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7 лет назад
nik_skolkovo
36 летРоссия
8 лет в сервисе
онлайн
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