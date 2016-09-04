Отредактировать фаил robot.txt и создать sitemape

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка145 просмотров
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Есть сайт на опенкарт, нужно отредактировать фаил робот тхт (закрыть от индексации админку и личные кабинеты), сатмап отредактировать так, что б была чёткая структура сайта.

7 лет назад
crash1585
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Light4man
Павел 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Отлично! Быстро и качественно!
Четкое ТЗ, все хорошо, рекомендую!