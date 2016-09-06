Перенести сайт с drupal на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки154 просмотра
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Добрый день. Есть сайт fixcomputer.ru сделан на drupal 6 наполненный 5000 страниц с сохранением url. Нужно перенести на wordprss. Рассмотрю варианты и на joomla Жду Предложений.

WordPressDrupal
7 лет назад
cem_neo
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад