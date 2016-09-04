Сделать сайт на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок200 просмотров
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Нужно сделать сайт на WordPress по готовому дизайну. Тематика - медицинские услуги. Объём - порядка 200 страниц.

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
Saevich
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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