Сделать сайт на WordPress

Возможно cms или самописный вариант. Функционал: 1. Регистрация и авторизация пользователей. 2 типа пользователей (1 тип пользователей с ограничением одновременной сессии только с 1 ip адреса) 2. Поиск по сайту быстрый (по всем полям) и расширенный: по уровню, ...