OpenCart: шаблон, русификация, сервер.

Надо немного переделать структуру каталога и галерей на сайте. Просьба откликаться только тех, кто хорошо знает, что такое Drupal. Работы на полчаса. Денег 300 WMR/ЯД.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте всем! Задача следующая по OpenCart 2.x:
1) русифицировать предоставленный покупной шаблон;
2) натянуть его на CMS;
3) залить на сервер и сделать базовую настройку;
Называйте точную сумму в рублях
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