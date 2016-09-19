OpenCart: шаблон, русификация, сервер.

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте всем! Задача следующая по OpenCart 2.x:

1) русифицировать предоставленный покупной шаблон;

2) натянуть его на CMS;

3) залить на сервер и сделать базовую настройку;

Называйте точную сумму в рублях

OpenCart
7 лет назад
DesignForLife
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
megabayt_m
Артемий 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$1
1 день
Спасибо Артемию! Все сделал быстро и без лишних вопросов. Всегда на связи. Рекомендую данного специалиста к сотрудничеству!
Отличный заказчик! Задание дал четкое, исполнил быстро. Работаем дальше