Перенос дизайна сайта с прототипа (jpg) в psd с небольшими доробоками

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка132 просмотра
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Прошу сделать с математической точностью также.

Шрифт SFUIDisplay: на голубой полоске меню SF UI Display Light;

набледно-зеленомстикереSF UI Display Thin; новостиSF UI Display Regular.

Размеры баннеров и точный размер сайта взять с http://www.kiiltoclean.ru

7 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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