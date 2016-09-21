Есть 10 LinkedIn аккаунтов (пустых/полупустых/с инфой) Нужно заполнить профили аккаунтов реальными данными по опыту работы и т. д, чтобы профили выглядели так , словно их заполняли реальные люди. В последнее место работы в каждом профиле нужно будет ...
Проставление ссылок в комментариях на тематических ресурсах (НЕ спам)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задания:- найти активное обсуждение (статья, форум, группа в соц.сети и т.д.), чтобы там была целевая аудитория
- написать человеческий комментарий, который может быть действительно полезен пользователям и поставить ссылку на требуемый ресурс
Критерием оценки будут: качество найденного ресурса, естественность комментария, клики пользователей по ссылке, НЕ удаленный комментарий модераторами
Оплата за каждую ссылку или пакетно (как будет удобнее для вас) после проверки качества.
Если качество и исполнительность устроит, то в идеале ищем человека на долгосрочное сотрудничество с постоянно растущим объемом заказов.
Стоимость одной ссылки 25 рублей.
Детали или какие-то дополнительные условия с вашей стороны обсуждаемы.
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