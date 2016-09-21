Проставление ссылок в комментариях на тематических ресурсах (НЕ спам)

Суть задания:- найти активное обсуждение (статья, форум, группа в соц.сети и т.д.), чтобы там была целевая аудитория

- написать человеческий комментарий, который может быть действительно полезен пользователям и поставить ссылку на требуемый ресурс

Критерием оценки будут: качество найденного ресурса, естественность комментария, клики пользователей по ссылке, НЕ удаленный комментарий модераторами

Оплата за каждую ссылку или пакетно (как будет удобнее для вас) после проверки качества.

Если качество и исполнительность устроит, то в идеале ищем человека на долгосрочное сотрудничество с постоянно растущим объемом заказов.

Стоимость одной ссылки 25 рублей.

Детали или какие-то дополнительные условия с вашей стороны обсуждаемы.