Заполнение 10 LinkedIn аккаунтов

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Есть 10 LinkedIn аккаунтов (пустых/полупустых/с инфой)

Нужно заполнить профили аккаунтов  реальными данными по опыту работы и т. д, чтобы профили выглядели так , словно их заполняли реальные люди.

В последнее место работы в  каждом профиле нужно будет  добавить компанию (одну из наших двух)  - в 5 профилей -компанию X , в другие 5 - компанию Y.

Таким образом, в каждом из профилей последним местом работы должна быть указана одна из  наших компаний

В опыте работы, каждого из профилей, нужно указать несколько рекламных агенств соответствующих стране проживания человека (желательно брать рекламные агенства не слишком известные) 

Все профили заполнять на английском языке (амеры/индусы/европейцы)

Заполнять профили нужно через соксы, соответствующие стране проживания человека (американец - сокс USA, англичанин -сокс UK и т.д. - это важно) , акки для заполнения выдадим.

7 лет назад
briolin
48 летСША
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад