Заполнение 10 LinkedIn аккаунтов

Проект большой, старый, востребованный (посещаемый). SEO-оптимизацию периодически делал я. Сейчас не хватает времени, чтобы следить за изменениями в SEO, поэтому ищу специалиста, который возьмет сайт на SEO-сопровождение. Прошу в заявке указать: - несколько мероприятий, которые по-вашему мнению, являются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 10 LinkedIn аккаунтов (пустых/полупустых/с инфой)
Нужно заполнить профили аккаунтов реальными данными по опыту работы и т. д, чтобы профили выглядели так , словно их заполняли реальные люди.
В последнее место работы в каждом профиле нужно будет добавить компанию (одну из наших двух) - в 5 профилей -компанию X , в другие 5 - компанию Y.
Таким образом, в каждом из профилей последним местом работы должна быть указана одна из наших компаний
В опыте работы, каждого из профилей, нужно указать несколько рекламных агенств соответствующих стране проживания человека (желательно брать рекламные агенства не слишком известные)
Все профили заполнять на английском языке (амеры/индусы/европейцы)
Заполнять профили нужно через соксы, соответствующие стране проживания человека (американец - сокс USA, англичанин -сокс UK и т.д. - это важно) , акки для заполнения выдадим.
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