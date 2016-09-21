Заполнение 10 LinkedIn аккаунтов

Есть 10 LinkedIn аккаунтов (пустых/полупустых/с инфой)

Нужно заполнить профили аккаунтов реальными данными по опыту работы и т. д, чтобы профили выглядели так , словно их заполняли реальные люди.

В последнее место работы в каждом профиле нужно будет добавить компанию (одну из наших двух) - в 5 профилей -компанию X , в другие 5 - компанию Y.

Таким образом, в каждом из профилей последним местом работы должна быть указана одна из наших компаний

В опыте работы, каждого из профилей, нужно указать несколько рекламных агенств соответствующих стране проживания человека (желательно брать рекламные агенства не слишком известные)

Все профили заполнять на английском языке (амеры/индусы/европейцы)

Заполнять профили нужно через соксы, соответствующие стране проживания человека (американец - сокс USA, англичанин -сокс UK и т.д. - это важно) , акки для заполнения выдадим.