SEO-сопровождение сайта allbest.ru

Проект большой, старый, востребованный (посещаемый). SEO-оптимизацию периодически делал я. Сейчас не хватает времени, чтобы следить за изменениями в SEO, поэтому ищу специалиста, который возьмет сайт на SEO-сопровождение.

Прошу в заявке указать:

- несколько мероприятий, которые по-вашему мнению, являются первоочередными в SEO-продвижении проекта http://allbest.ru (не ради халявных рекомендаций, а ради определения вашей квалификации и понимания того, что вы ознакомились с проектом, его структурой, html-кодом);

- ссылку на ваш аккаунт на http://searchengines.guru;

- какие работы будут проводиться, например, в течение месяца; расценки, форма отчета;

- почему считаете, что следует остановить выбор на вас.

Мы ищем специалиста для постоянного сотрудничества, поэтому прошу отнестись к требованиям, указанным в заявке ответственно и не присылать шаблонных предложений.

Спасибо.