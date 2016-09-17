Необходимо продвижение интернет магазина.

Необходимо для интернет-магазина сантехники Создать семантическое ядро по категориям и к ним посадочные страницы на блоки. К посадочным страницам прописать уникальные титл, описание и т.д. Пример: Группа Акриловые ванны Запросов 100, разделенных на 10 групп. То есть надо 10 посадочных страниц ...