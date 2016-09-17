Конверсия. Проблемы

[table]1. Семантическое ядро2. Анализ внутренних факторов3. Анализ внешних факторов4. Оценка юзабилити5. Поведенческие факторы6. Анализ конкурентов[/table] Примерный план работ: Работы: Добавление сайта в веб-мастер Яндекс и Google Установка счетчиков Метрика и Analytics 1. Анализ сайта • Общая информация о домене; • Техническая часть; • ...
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Необходимо просмотреть и проаудировать сайт на конверсию. Необходимо понять почему нет заказов !
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