Оптимизация сайта

Здравствуйте.

Ниже данные по объему задач:

1. Откорректировать сайт компании. Ссылка на наш сайт: vkservice.net. Ссылки на сайты наших партнеров(вероятно есть много чего, что от них необходимо позаимствовать/ Наверное, на нашем сайте необходимо разместить больше услуг, которые предоставляет наша компания и также технической, деловой информации о самой компании, потом уже будет понятно, где и как внести дальнейшие изменения): http://www.xn-----7kcb0a9aj9al9b.xn--p1acf/,http://promo.kanalservis.ru/, http://draincleaner.ru/

2. Поднять в поиске нашу компанию по ключевым словам на Yandex, Google.

3. Размещение параллельно контекстной рекламы о нашей компании.

Интересует: Вопрос цены "под ключ" по выполнению вышеперечисленных услуг.