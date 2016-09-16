Вывести 10 статей в ТОП по НЧ

Необходимо перебить подсказки из поиска (при вводе нужного запроса). Скрин прилагаю. Кто занимался подобным и имеет опыт?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, кто владеет доступ к сми, блогам или хорошим сайтам, чтобы на них разместить статьи БЕЗ ссылок. Просто текстовая статья, может быть даже скрытая, но главное чтобы проиндексировалась и вошла в топ.
Запрос - ФИО.
Нужен яндекс и гугл, я уже разместил статьи, часть уже есть в топе, но часть статей обойти не получается, подробности откликнувшимся.
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