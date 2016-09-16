SEO специалист для продвижения товаров и услуг в Канаде и США

Быстрорастущая канадская компания в сфере e-commerce и программного обеспечения ищет опытного специалиста в области SEO и SMM для помощи в управлении и контроле за текущей маркетинговой кампании.

Тип проекта: текущий

Компетенции:

Content Writing,

Google Analytics,

Internet Marketing,

On-Page Optimization,

Search engine marketing (SEM),

SEO Audit,

SEO Keyword Research,

Social Media Marketing

Вместе с вашим предложением о сотрудничестве ответьте на 2 вопроса:

1. Какие ваши навыки и умения позволят вам справитесь с этим проектом?

2. Какой схожий опыт работы в имеете и чем он похож на этот проект?