Продвижение сайта (SEO. Яндекс.Директ.)

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок212 просмотров
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Требуется продвижение сайта юридической компании. Интересует Яндекс.Директ. и SEO продвижение. Территория – Москва и Московская область. Сайт http://legal-sp.com/.  Просьба указывать этапы продвижения, стоимость и примерные сроки выполнения работы. 

7 лет назад
NRita
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад