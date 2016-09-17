Анализ сайта и внести изменения gidstroy-kvartira.ru

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок305 просмотров
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[table]1. Семантическое ядро2. Анализ внутренних факторов3. Анализ внешних факторов4. Оценка юзабилити5. Поведенческие факторы6. Анализ конкурентов[/table]

Примерный план работ: 

Работы: 

Добавление сайта в веб-мастер Яндекс и Google

Установка счетчиков Метрика и Analytics

1. Анализ сайта

• Общая информация о домене;

• Техническая часть;

• Анализ мета-тегов и контента;

• Анализ ссылочного окружения.

2. Анализ конкурентов

3.. Техническая оптимизация

• Создание корректного robots.txt;

• Настройка главного зеркала;

• Создание карты сайта;

• Настройка .htaccess;

• Устранение дублей страниц;

• Настройка правильного ответа страниц;

• Добавление сайта в Яндекс Вебмастер и Google Tools;

• Присвоение корректного региона;

4. Внутренняя оптимизация

• Составление семантического ядра;

• Группировка запросов и определены посадочные страницы;

• Настройка и оптимизация ЧПУ;

• Закрыть от индексации нежелательные исходящие внешние ссылки;

• Проверка позиций на данный момент по запросам;

• Оптимизация title, description, h1-h6.

• Проверка уникальности текстов + написание ТЗ. 

7 лет назад
alexss07
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад