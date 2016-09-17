Ключи предоставлю, работа срочная
Анализ сайта и внести изменения gidstroy-kvartira.ru
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[table]1. Семантическое ядро2. Анализ внутренних факторов3. Анализ внешних факторов4. Оценка юзабилити5. Поведенческие факторы6. Анализ конкурентов[/table]
Примерный план работ:
Работы:
Добавление сайта в веб-мастер Яндекс и Google
Установка счетчиков Метрика и Analytics
1. Анализ сайта
• Общая информация о домене;
• Техническая часть;
• Анализ мета-тегов и контента;
• Анализ ссылочного окружения.
2. Анализ конкурентов
3.. Техническая оптимизация
• Создание корректного robots.txt;
• Настройка главного зеркала;
• Создание карты сайта;
• Настройка .htaccess;
• Устранение дублей страниц;
• Настройка правильного ответа страниц;
• Добавление сайта в Яндекс Вебмастер и Google Tools;
• Присвоение корректного региона;
4. Внутренняя оптимизация
• Составление семантического ядра;
• Группировка запросов и определены посадочные страницы;
• Настройка и оптимизация ЧПУ;
• Закрыть от индексации нежелательные исходящие внешние ссылки;
• Проверка позиций на данный момент по запросам;
• Оптимизация title, description, h1-h6.
• Проверка уникальности текстов + написание ТЗ.
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