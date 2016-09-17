Прописать правильно метатеги и доработать текст в статьях

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно прописать правильно метатеги и доработать текст в статьях на сайте, чтобы по запросам по которым сайт располагается ниже ТОП 10 выйти в ТОП. Жду ваших предложений.

7 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад