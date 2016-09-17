SEO продвижение сайта в Google USA

Необходимо SEO продвижение сайта с нуля в Google в течение месяца.

Сайт англоязычный.

Тематика - агентство недвижимости, покупка/продажа/аренда жилой недвижимости.

Регион - Лос-Анджелес, США.

Что требуется:

1) Опыт продвижения в Гугл США.

2) Много органического целевого трафика из США.

3) Исключительно белые методы работы. Качество и долгосрочность в приоритете.

От вас в ответе на проект:

1) Подробно распишите методы работы / SEO стратегию

2) Есть ли опыт продвижения на США в Google?

3) Напишите стоимость ваших услуг (не включая бюджет)

Все спамеры и автоответы будут отклонены сразу. Просьба: не беспокоить без опыта продвижения сайтов на Америку. Это легко проверяется.