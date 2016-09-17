SEO продвижение сайта в Google USA

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок184 просмотра
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Необходимо SEO продвижение сайта с нуля в Google в течение месяца. 

Сайт англоязычный. 

Тематика - агентство недвижимости, покупка/продажа/аренда жилой недвижимости.

Регион - Лос-Анджелес, США.

Что требуется:

1) Опыт продвижения в Гугл США.

2) Много органического целевого трафика из США.

3) Исключительно белые методы работы. Качество и долгосрочность в приоритете. 

От вас в ответе на проект: 

1) Подробно распишите методы работы / SEO стратегию

2) Есть ли опыт продвижения на США в Google? 

3) Напишите стоимость ваших услуг (не включая бюджет)

Все спамеры и автоответы будут отклонены сразу. Просьба: не беспокоить без опыта продвижения сайтов на Америку. Это легко проверяется.

7 лет назад
opelipets15
Оксана 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва