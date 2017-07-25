Помощь маркетолога при планировании концепции продающего сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки197 просмотров
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Уважаемые фрилансеры! Мне нужна помощь маркетолога при планировании концепции продающего сайта на основе landing page (адаптивный дизайн):

1. Анализ рынка предложений товара Кухни, Кухонные гарнитуры (Московский регион)

2. Разработке уникального торгового предложения

3. Разработка продающих триггеров

4. Написание ТЗ для конкурса индивидуального дизайна продающей страницы, разработанный с учетом специфики бизнеса

4.1. анализ конкурсных работ по дизайну landing page

4.2. совместный выбор финалиста конкурса

5. Создание рекламной кампании в Яндекс.Директе (до 1000 ключевых запросов).

6. Ведение рекламной кампании в течении 2х месяцев в соответствии с выделенным бюджетом и поставленными целями.

7. Аналитический отчет по рекламной кампании, содержащий выводы и рекомендации по дальнейшему

развитию проекта (еженедельно в течении 2х месяцев).

7 лет назад
gsmtarif
Николай 
42 годаИспания
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$250
118 дней
Роман и его команда сделали большую работу! Спасибо за сотрудничество!
Отличный заказчик, всё в порядке!