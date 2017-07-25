Сайт совсем новый, требуется продвижение сайта врача, пишите в скайп (скайп указан в профиле) , сообщу подробности срок продвижения 6-8 месяцев Запросы уже подобраны (примерно 120-130 запросов) Закупка ссылок только ГГЛ с нашего аккаунта Копирайтер наш (часть текстов ...
Помощь маркетолога при планировании концепции продающего сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры! Мне нужна помощь маркетолога при планировании концепции продающего сайта на основе landing page (адаптивный дизайн):
1. Анализ рынка предложений товара Кухни, Кухонные гарнитуры (Московский регион)
2. Разработке уникального торгового предложения
3. Разработка продающих триггеров
4. Написание ТЗ для конкурса индивидуального дизайна продающей страницы, разработанный с учетом специфики бизнеса
4.1. анализ конкурсных работ по дизайну landing page
4.2. совместный выбор финалиста конкурса
5. Создание рекламной кампании в Яндекс.Директе (до 1000 ключевых запросов).
6. Ведение рекламной кампании в течении 2х месяцев в соответствии с выделенным бюджетом и поставленными целями.
7. Аналитический отчет по рекламной кампании, содержащий выводы и рекомендации по дальнейшему
развитию проекта (еженедельно в течении 2х месяцев).
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