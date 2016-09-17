Продвижение сайта врача по ключевым запросам

Сайт совсем новый, требуется продвижение сайта врача, пишите в скайп (скайп указан в профиле) , сообщу подробности

срок продвижения 6-8 месяцев

Запросы уже подобраны (примерно 120-130 запросов)

Закупка ссылок только ГГЛ с нашего аккаунта

Копирайтер наш (часть текстов уже написана)

Сайт прошел аудит, требуется только техничное продвижение, еще раз аудит, распределение слов по посадочным страницам, ТЗ на копирайт и закупка ссылок.

Первый месяц побольше - затем - только оплата услуг по закупке ссылок.

Пишите как вы работаете, по адевкатности буду выбирать.