Сайт совсем новый, требуется продвижение сайта врача, пишите в скайп (скайп указан в профиле) , сообщу подробности срок продвижения 6-8 месяцев Запросы уже подобраны (примерно 120-130 запросов) Закупка ссылок только ГГЛ с нашего аккаунта Копирайтер наш (часть текстов ...
Человек для регистрации акков и оставления ссылок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наростить ссылочный профиль зарегав акки на разных сайтах, форумах и оставив ссылки
Немного фантазии для написания нескольких строчек
Тематика: Авиабилеты
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