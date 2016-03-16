Всем доброго времени суток. Необходимо зарегистрировать сайт: https://author24.ru/ в каталогах организаций. Только ручная регистрация, без всяких автоматов и размещения обратных ссылок. Если регистрация на стороне каталога платная - обсудим, оплатим. Тут важнее составление грамотных ...
Оптимизация (SEO)
Добрый день!
1. Провести тех. аудит сайта
2. Исправить выявленные ошибки на основании тех. аудита
3. Оптимизировать страницы
Сайт визитка 100 страниц. Ремонт бытовой техники. Сатй на joomla
Ваши сроки ?
Цена в рублях?
Заявки фрилансеров
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