Оптимизация (SEO)

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Закрыт23 заявки194 просмотра

Добрый день! 

1. Провести тех. аудит сайта 

2. Исправить выявленные ошибки на основании тех. аудита

3. Оптимизировать страницы

Сайт визитка 100 страниц. Ремонт  бытовой техники. Сатй на joomla

Ваши сроки ?

Цена в рублях? 

Joomla
9 лет назад
oxotnik2017
Ирина 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров