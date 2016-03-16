Регистрация сайта в каталогах организаций

Всем доброго времени суток.

Необходимо зарегистрировать сайт: https://author24.ru/ в каталогах организаций.

Только ручная регистрация, без всяких автоматов и размещения обратных ссылок. Если регистрация на стороне каталога платная - обсудим, оплатим. Тут важнее составление грамотных описаний портала и перечня услуг, плюсом будет, если на портале возможно указать ссылки на несколько страниц сайта.

Чем больше порталов найдете, тем лучше. Список порталов предварительно согласовываем (чекаем на заспамленность и т.д.).

Присылайте предложения в формате, например:

"Хочу за 200 каталогов, в которых сайт будет по факту принят, 5000 рублей и сделаю это за неделю."