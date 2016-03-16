Интересует SEO продвижение в топ Яндекс и Google сайт mebel-man.kz/ . Интересует только белые методы, направление Лестницы и Двери на заказ . Регион Казахстан, Алматы и Астана .
Регистрация сайта в каталогах организаций
Всем доброго времени суток.
Необходимо зарегистрировать сайт: https://author24.ru/ в каталогах организаций.
Только ручная регистрация, без всяких автоматов и размещения обратных ссылок. Если регистрация на стороне каталога платная - обсудим, оплатим. Тут важнее составление грамотных описаний портала и перечня услуг, плюсом будет, если на портале возможно указать ссылки на несколько страниц сайта.
Чем больше порталов найдете, тем лучше. Список порталов предварительно согласовываем (чекаем на заспамленность и т.д.).
Присылайте предложения в формате, например:
"Хочу за 200 каталогов, в которых сайт будет по факту принят, 5000 рублей и сделаю это за неделю."
Заявки фрилансеров
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