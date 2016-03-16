Продвижение сайта, получение клиентов

Задача :

Получение клиентов через интернет которые хотят сделать ремонт квартиры в Москве или МО

Большое кол-во лидов,заявок,звонков за минимальные деньги

Сайт : remkom1.ru ( концентрироваться на нем нет смысла, время на доделку сайта тоже нет )

Требуется гений кто сможет найти решение при минимальном бюджете получать много заказов.

Пишите бюджет, как вы видите продвижение, как будете привлекать клиентов