Продвижение киносайта и вывод в TOP по основным страницам

Необходимо продвижение киносайта (возраст 4 года) и вывод в TOP по основным страницам (категориям) (примеры анкоров: Смотреть приключения онлайн, Комедии советские смотреть онлайн, Смотреть советские сказки, Вестерны онлайн смотреть бесплатно, Исторические фильмы онлайн и т.д. )

Вроде и страницы со всеми категориями оптимизированы, + каждая категория имеет свое уникальное описание со всеми популярными вхождениями по этому ключу, а толку мало. Иногда бывает кратковременный резкий подъём трафика по какому то фильму или сериалу, а когда этот фильм перестает быть актуальным и трафик снова падает, а нужно чтобы трафик не падал, а только рос и для этого нужно продвигать категории (жанры кино)

Жду предложений (продвижение только белыми методами)