Требуется подготовить и разместить товары на Яндекс маркет, надо будет доработать сайт, бегущиестрокиспб.рф https://market.yandex.ru/search.xml?clid=767&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&page=3
Продвижение киносайта и вывод в TOP по основным страницам
Необходимо продвижение киносайта (возраст 4 года) и вывод в TOP по основным страницам (категориям) (примеры анкоров: Смотреть приключения онлайн, Комедии советские смотреть онлайн, Смотреть советские сказки, Вестерны онлайн смотреть бесплатно, Исторические фильмы онлайн и т.д. )
Вроде и страницы со всеми категориями оптимизированы, + каждая категория имеет свое уникальное описание со всеми популярными вхождениями по этому ключу, а толку мало. Иногда бывает кратковременный резкий подъём трафика по какому то фильму или сериалу, а когда этот фильм перестает быть актуальным и трафик снова падает, а нужно чтобы трафик не падал, а только рос и для этого нужно продвигать категории (жанры кино)
Жду предложений (продвижение только белыми методами)
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