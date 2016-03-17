Продвижение киносайта и вывод в TOP по основным страницам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок168 просмотров

Необходимо продвижение киносайта (возраст 4 года) и вывод в TOP по основным страницам (категориям) (примеры анкоров: Смотреть приключения онлайн,       Комедии советские смотреть онлайн,  Смотреть советские сказки, Вестерны онлайн смотреть бесплатно, Исторические фильмы онлайн  и т.д. )

Вроде и страницы со всеми категориями оптимизированы, + каждая категория имеет свое уникальное описание со всеми популярными вхождениями по этому ключу, а толку мало. Иногда бывает кратковременный резкий подъём трафика по какому то фильму или сериалу, а когда этот фильм перестает быть актуальным и трафик снова падает, а нужно чтобы трафик не падал, а только рос и для этого нужно продвигать категории (жанры кино)

Жду предложений (продвижение только белыми методами)

9 лет назад
Batyanya62
Сергей 
63 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров