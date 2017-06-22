SEO сайта юридических услуг

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Необходимо допилить оптимизацию сайта юр.услуг. Сайт состоит из 12 страниц. Надо: добить ключевые фразы и помочь разобраться с индексацией в яндексе и google.
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