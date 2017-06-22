Комплексное продвижение форума

Тематика инфопродукты/видеокурсы.

Форуму 4 года, но за это время не продвигался.

Нужно seo-аудит сайта, составление семантического ядра, внутренняя оптимизация, позиции, целевой трафик, контекст и ваши рекомендации.

Ссылку дам в личке.

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