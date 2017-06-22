Комплексное продвижение форума

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок156 просмотров
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Тематика инфопродукты/видеокурсы.

Форуму 4 года, но за это время не продвигался.

Нужно seo-аудит сайта, составление семантического ядра, внутренняя оптимизация, позиции, целевой трафик, контекст и ваши рекомендации.

Ссылку дам в личке.

Указывайте стоимость работы за месяц, план работ и портфолио.

6 лет назад
prco
Илья 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад