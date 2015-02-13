Тематика инфопродукты/видеокурсы. Форуму 4 года, но за это время не продвигался. Нужно seo-аудит сайта, составление семантического ядра, внутренняя оптимизация, позиции, целевой трафик, контекст и ваши рекомендации. Ссылку дам ...
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Тематика инфопродукты/видеокурсы Форуму 2 года. Нужна оптимизация и продвижение. предложение как в комплексе , так и отдельно .Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Починить в парсере импорт на phpВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
1. Нужен плагин платежки payeer для оплаты повышения прав на форуме, плюс пожертвования. (Можно переделать готовый плагин, просто поменять API платежки робокассы на payeer) 2. Нужна реферальная программа 3х уровневая система. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $20
На доноре изменился один тег и теперь вылезает ошибка. Нужно починить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Нужно создать сайт по функционалу схожий с этими: http://csgofast.ru/ http://csgolucky.ru/ http://csgo.game-luck.com/ Предлагайте цену, цену сроки и условия.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Предлагайте цену, цену сроки и условия.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую. Перестал коннектится бот Нужно исправить работу, которую вы делали для меня. Ответьте в лс срочно.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Парсер для сайта на форумном движке xenforo. Парсер должен уметь авторизовываться на сайтах донорах, под учетной записью которую я пропишу, для того чтоб мог копировать текст из спойлера который доступен только авторизованным ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад