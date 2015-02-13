prco

Илья prco

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
10 лет назад
Починить парсер+импорт
Рекомендую Илью как проверенного заказчика. Разъяснил каждый шаг работ, вовремя оплатил. Будем сотрудничать и дальше!
Отличный исполнитель, все сделано в кратчайшие сроки.
Ответный отзыв
porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Парсер для xenforo
XenForo
Отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата, рекомендую!
Отличный исполнитель. Работает на отличных условиях, которые сам предлагает! Всем рекомендую!
Ответный отзыв