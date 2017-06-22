Требуется помощь в продвижении киносайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть кино сайт multzona.org. Возникли проблемы с ним, трафик упал все проблемы с ним решили но трафик не идет в верх. застрял сайт за топ10. требуется помощь, в выявлении и решении проблемы. Кто умеет, пишите, обсудим.

6 лет назад
Nickmedia
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад