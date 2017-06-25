Сео правки

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок150 просмотров
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Добрый день

Перешли в интернет-магазине на чпу адреса без каталогов - сайт просел

Нужна помощь: правильно прописать редиректы (многие не так ), разобраться с несуществующими ссылками, убрать дубли, несуществующие страницы.

6 лет назад
yanmel
Яна 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад