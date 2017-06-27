Вывести сайт в ТОП 10 Яндекса/Гугла по примерно 10 ключевым запросам

Сайт kodos.ru

Некоторые из запросов:

системы контроля доступа

скуд

система опс

охранно-пожарная сигнализация

интегрированные системы безопасности

Оплату хотелось бы произвести за результат. Возможна 50% оплата после продвижения по половине запросов.

Просьба указывать сайты, которые вы отправили в топ с указанием ключевых слов и сколько они там находятся (не хотелось бы, чтобы сайт отвалился через неделю после оплаты). И желательно написать, какие действия будут сделаны вами для продвижения, чтобы было понятно в какие разделы сайта вам нужен администраторский доступ. А также указать сроки и цену.