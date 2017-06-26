Создать рекламную кампанию в GOOGLE и Яндекс

Нужен специалист, хорошо разбирающийся в поисковых системах google и яндекс, который сможет грамотно настроить рекламную компанию легкой/средней степени сложности в обоих системах.

На сегодняшний день имеется действующая на протяжении 2 лет настроенная рекламная компания в google adwords. Думаю, эти данные пригодится для анализа переходов и ключевых слов.

Направленность – аренда автомобилей в Грузии.

Проект надо будет настроить на новом аккаунте, с привязкой к счетам компании.

От Вас – озвучивание стоимости, сроков и предложения о том, как планируете настраивать. Предложения типа "Сделаю", "+" и подобные рассматриваться не будут.