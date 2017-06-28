Нужен специалист, хорошо разбирающийся в поисковых системах google и яндекс, который сможет грамотно настроить рекламную компанию легкой/средней степени сложности в обоих системах. На сегодняшний день имеется действующая на протяжении 2 лет настроенная рекламная компания в google ...
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Нужно создать семантическое ядро по авто тематике.
Что требуется:
1. Парсинг слов
2. Чистка слов
3. Кластеризация слов
Портфолио в виде сгруппированных данных обязательно
Цена 2 руб за 1 ключ
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