Семантическое ядро

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок216 просмотров
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Нужно создать семантическое ядро по авто тематике.

Что требуется:

1. Парсинг слов

2. Чистка слов

3. Кластеризация слов

Портфолио в виде сгруппированных данных обязательно

Цена 2 руб за 1 ключ

6 лет назад
proger1989_09
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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