Настройка РСЯ

Нужно создать семантическое ядро по авто тематике. Что требуется: 1. Парсинг слов 2. Чистка слов 3. Кластеризация слов Портфолио в виде сгруппированных данных обязательно Цена 2 руб за 1 ключ
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Предлагайте Ваши варианты и стоимость работы.
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