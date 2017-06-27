Найти фильтр/проблему

Есть информационник. Возраст ~2 года.

Часть статей неплохо сидит в ТОПах (в том числе по ВЧ/ВК запросам).

Некоторые статьи (около трети), не входят в ТОП100 по 3/4 запросов (статьи писались под эти запросы).

По стилю написания одинаковые.

На переспам (в классическом виде) не похоже. Расспамливали, не помогло. Да и тошнотка минимальная...

Ищу опытного SEO-специалиста по информационным сайтам, который сможет определить проблему, и предложить решения по выводу статей из под фильтра.

Предоставлю:

Перечни статей и запросов где все плохо (3/4 запросов не в ТОП100)

Перечни статей и запросов где все отлично (3/4 запросов в ТОП10)

Предлагайте стоимость услуги, обсудим.