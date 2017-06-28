Продвижение сайта

Есть СЯ около 1000 запросов по теме бытовки, блок-контейнеры, вагон-дома Надо разгруппировать СЯ по страничкам для дальнейшего написания контента из расчета 1000 знаков на страницу. СЯ в личку
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Необходимо вывести сайт в топ 3 по запросам в поисковиках Yandex и Googl. Сайт askomspb.ru
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