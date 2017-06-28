Оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок158 просмотров
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портал vseloterei.com нуждается в seo-оптимизации. Платформа - joomla.

1. Теги необходимо пересмотреть теги title, а возможно и discription в соответствии с семант ядром. Нужно пройтись по текстам - переставить, если есть необходимость H1-H3

2. Проверить тексты различными тестировщиками. дать рекомендации по улучшению текстов (кол-во внутренних ссылок, структура текстов)

3. Технический аудит - опять же тестирование и предложения что и как улучшить.

4. Закупка ссылок  - предложения по площадкам и стоимости.

Жду предложений по цене, с разбивкой по этапам и сроки каждого этапа.

6 лет назад
dark0n
Сергей 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад