Оптимизация сайта

портал vseloterei.com нуждается в seo-оптимизации. Платформа - joomla.

1. Теги необходимо пересмотреть теги title, а возможно и discription в соответствии с семант ядром. Нужно пройтись по текстам - переставить, если есть необходимость H1-H3

2. Проверить тексты различными тестировщиками. дать рекомендации по улучшению текстов (кол-во внутренних ссылок, структура текстов)

3. Технический аудит - опять же тестирование и предложения что и как улучшить.

4. Закупка ссылок - предложения по площадкам и стоимости.

Жду предложений по цене, с разбивкой по этапам и сроки каждого этапа.