Тематическое продвижение сайта магазина мебели

$9
Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок827 просмотров
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http://finist-mebel.ru Финист на НИИЖТе магазин недорогой мебели - мягкая и корпусная мебель экономкласса в Новосибирске: шкафы, стенки, прихожие, спальни, комоды, детские, диваны, кухни, обеденные зоны, стеллажи и полки, столы журнальные, столы компьютерные, столы обеденные, тумбы под ТВ.

Регион: НСО, Новосибирск. Интересует низкая цена.

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Требования к исполнителю:

- Только из г. Новосибирска, проживающего (работающего) в районе пл. Маркса - ул. Титова (ост. Танкистов).

- В обращении сразу указывайте свой адрес (если этого нет - расцениваем как спам).

- В офис компании не звонить и не писать!!!

     

6 лет назад
SSoloview
Сергей 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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