Продвинуть сайт, ассенизаторские услуги

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок167 просмотров
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воронеж и область.

яндекс/гугл - по возможности.

интересует такая схема:

аванс.

далее ваша работа.

далее оплата по факту выхода позиций. например, еженедельный отчет.

домену около полугода. сайт на нем так же.

цена и примерный срок, когда будет вылезать сайт.

6 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад