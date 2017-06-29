Маркетинговая стратегия по продвижению кампании

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки169 просмотров
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Требуется написать стратегию по маркетингу(общий план продвижения компании без цифр) для компании которая занимается продажей коммерчеких объектов ( здания различного назначения, не квартиры) сама компания и все объекты из Латвии, продвижение и поиск покупателей на территории России. Обязательно включить пункты - продвижение в соц сетях, Аэропорт Риги( Латвия) - журнал болтик аутлук

6 лет назад
badmaiden
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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