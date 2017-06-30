Какой движок будет оптимальным для интернет магазина мебели?

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок178 просмотров
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Требуется провести аудит на тему "Какой движок будет оптимальным для интернет магазина мебели?" 

Проект: Интернет-магазин мебели. (до 100 тыс. позиций) 

Варианты: OpenCart, 1-C Bitrix, Самописный. 

Нужно: 

- Проконсультировать, сколько будет стоить написание сайта на каждом из движков 

- Какой из этих вариантов будет более оптимальным для данного проекта 

Конкуренты: mebelok.com , sofino.ua

6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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