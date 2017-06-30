Требуется провести аудит на тему "Какой движок будет оптимальным для интернет магазина мебели?"

Проект: Интернет-магазин мебели. (до 100 тыс. позиций)

Варианты: OpenCart, 1-C Bitrix, Самописный.

Нужно:

- Проконсультировать, сколько будет стоить написание сайта на каждом из движков

- Какой из этих вариантов будет более оптимальным для данного проекта

Конкуренты: mebelok.com , sofino.ua