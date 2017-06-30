Аудит Гугл эдвордс

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок153 просмотра
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Необходим аудит аккаунта Гугл Эдвордс. Интересует эффективность рекламы. В частности, переход по каким ключевым словам приводит к звонку для заказа услуги. А какие ключевые слова стреляют вхолостую. Объявления делают ссылки на лендинги. Последних - около 50-ти. 

6 лет назад
DoctorNow
Андрей 
50 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад