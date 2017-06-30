Аудит Гугл эдвордс

Требуется провести аудит на тему "Какой движок будет оптимальным для интернет магазина мебели?" Проект: Интернет-магазин мебели. (до 100 тыс. позиций) Варианты: OpenCart, 1-C Bitrix, Самописный. Нужно: - Проконсультировать, сколько будет стоить написание сайта на каждом из движков - Какой из ...
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Необходим аудит аккаунта Гугл Эдвордс. Интересует эффективность рекламы. В частности, переход по каким ключевым словам приводит к звонку для заказа услуги. А какие ключевые слова стреляют вхолостую. Объявления делают ссылки на лендинги. Последних - около 50-ти.
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