Аудит Гугл эдвордс

Требуется провести аудит на тему "Какой движок будет оптимальным для интернет магазина мебели?" Проект: Интернет-магазин мебели. (до 100 тыс. позиций) Варианты: OpenCart, 1-C Bitrix, Самописный. Нужно: - Проконсультировать, сколько будет стоить написание сайта на каждом из движков - Какой из ...