Провести SEO аудит интернет-магазина

В выдаче гугла присутствует не та страница, которая должна быть. Нужно вернуть в выдачу релевантную страницу. С внутренней перелинковкой все нормально. Даже закрывали от индекса страницу, которая выдается сейчас – тогда выдавалсь главная, вместо ее. Но никак ...