Продвинуть аккаунт в Yelp на первую страницу

Необходимо продвинуть аккаунт на первую страницу на сайте yelp.com. Фирма занимается мувингом в Лос Анджелесе. Сразу скажу, что предложения "можно попробовать" или "возможно я смогу" и в таком духе, не принимаются!!! Уже не один человек занимался и занимается этим и не особо результат! Оплата по факту или частично, когда будет виден результат! Можно быструю сделку оформить. Предоплат не будет, так как здесь нужно понимать алгоритм и уметь продвигать именно на этом сайте! СЕОшники не могут этого сделать! Если получится продвинуть аккаунт, то будет заключен контракт на долгосрочное сотрудничество и работа обеспечена на долго!!!

P.S.

Алгоритм есть, так как есть ребята, которые двигают некоторые фирмы очень хорошо, но не понятно как и уже не один SEOшник и программист пытались повторять их результаты и безуспешно!! Варианты типа писать отзывы в акаунте и оптимизировать их под запросы, чаще отвечать, платить yelp и т.д. – не работают!!!