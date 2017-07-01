Продвинуть аккаунт в Yelp на первую страницу

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки404 просмотра
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Необходимо продвинуть аккаунт на первую страницу на сайте yelp.com. Фирма занимается мувингом в Лос Анджелесе. Сразу скажу, что предложения "можно попробовать" или "возможно я смогу"  и в таком духе, не принимаются!!! Уже не один человек занимался и занимается этим и не особо результат! Оплата по факту или частично, когда будет виден результат! Можно быструю сделку оформить. Предоплат не будет, так как здесь нужно понимать алгоритм и уметь продвигать именно на этом сайте! СЕОшники не могут этого сделать! Если получится продвинуть аккаунт, то будет заключен контракт на долгосрочное сотрудничество и работа обеспечена на долго!!! 

P.S.  

Алгоритм есть, так как есть ребята, которые двигают некоторые фирмы очень хорошо, но не понятно как и уже не один SEOшник и программист пытались повторять их результаты и безуспешно!! Варианты типа писать отзывы в акаунте и оптимизировать их под запросы, чаще отвечать, платить yelp и т.д. – не работают!!!

6 лет назад
work_wemodern
Игорь Божок 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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