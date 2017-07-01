Продвинуть аккаунт в Yelp на первую страницу

1) вывод на первую страницу в гугле по запросам продажа дома в буче, купить дом в буче, дом в буче. 2) вывод на первую страницу в гугле по запросам строительство дома киев, дом под ключ киев. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвинуть аккаунт на первую страницу на сайте yelp.com. Фирма занимается мувингом в Лос Анджелесе. Сразу скажу, что предложения "можно попробовать" или "возможно я смогу" и в таком духе, не принимаются!!! Уже не один человек занимался и занимается этим и не особо результат! Оплата по факту или частично, когда будет виден результат! Можно быструю сделку оформить. Предоплат не будет, так как здесь нужно понимать алгоритм и уметь продвигать именно на этом сайте! СЕОшники не могут этого сделать! Если получится продвинуть аккаунт, то будет заключен контракт на долгосрочное сотрудничество и работа обеспечена на долго!!!
P.S.
Алгоритм есть, так как есть ребята, которые двигают некоторые фирмы очень хорошо, но не понятно как и уже не один SEOшник и программист пытались повторять их результаты и безуспешно!! Варианты типа писать отзывы в акаунте и оптимизировать их под запросы, чаще отвечать, платить yelp и т.д. – не работают!!!
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Придумать, найти 30 поисковых ВЧ, СЧ фраз к сайту Corretto .ru Фразы которые уже есть вышлю сообщением, пишитеЗакрыт6 лет назад
Есть сайт c вопросами ответами. Сайт общетематический. Много разных тематик. На вопросы с ответами нужно сделать ссылки с форумов, блогов, новостных сайтов и т.д. Главная цель - получить качественную ссылку с площадки где минимальное кол-во спама. Площадка ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт находился на первых строках в поисках три года, затем съехал на середину 3-ей страницы. Все страницы прописаны, слова-ключи и фото тоже, но видимо, есть ошибки в SEO. Сегмент рынка очень узкий, исправить несложно, но ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется оптимизация сайта www.realcheat.tk по заданным ключам под поисковые системы (yandex, google). Желательно, но не обязательно, используя плагин yoast seo для wordpress 4,8. Жду ваших предложений.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
В выдаче гугла присутствует не та страница, которая должна быть. Нужно вернуть в выдачу релевантную страницу. С внутренней перелинковкой все нормально. Даже закрывали от индекса страницу, которая выдается сейчас – тогда выдавалсь главная, вместо ее. Но никак ...Закрыт6 лет назад
Необходим аудит аккаунта Гугл Эдвордс. Интересует эффективность рекламы. В частности, переход по каким ключевым словам приводит к звонку для заказа услуги. А какие ключевые слова стреляют вхолостую. Объявления делают ссылки на лендинги. Последних - около ...Закрыт6 лет назад
Требуется провести аудит на тему "Какой движок будет оптимальным для интернет магазина мебели?" Проект: Интернет-магазин мебели. (до 100 тыс. позиций) Варианты: OpenCart, 1-C Bitrix, Самописный. Нужно: - Проконсультировать, сколько будет стоить написание сайта на каждом из движков - Какой из ...Закрыт6 лет назад
просто набросить мысли, где, что , как разместить добавить, заплачу немного, говорю сразу. Но потом может быть будет работа- реализовать что-нибудь из наброшенного на сайте [url=http://sk-oblstroy.ru]sk-oblstroy.ru[/url]Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо настроить директ для лендинга спортивной тематики. Сайт не очень новый, на несколько товаров. Первичная оптимизация проведена. Детали обговорю индивидуально с исполнителем. Указывайте бюджет и сроки.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад